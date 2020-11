I 20 anni di Cast Away e altri survival movie da vedere o rivedere in streaming su Prime Video

News Cinema

Cast Away con Tom Hanks compie 20 anni e lo potete rivedere su Amazon Prime Video, ma in streaming sul servizio ci sono anche altri lungometraggi del filone survival: vediamo insieme quali.

A dicembre Cast Away con Tom Hanks, diretto da Robert Zemeckis, compie 20 anni: è possibile recuperarlo in streaming su Amazon Prime Video , quindi potete facilmente vederlo se siete già utenti Amazon Prime, senza sovrapprezzi. Cast Away fu un vero tour de force creativo, autoriale e attoriale: con un occhio a Robinson Crusoe, il film seguiva le solitarie peripezie di uno spedizioniere, che dopo un incidente aereo finisce su un'isola deserta e deve cercare di sopravvivere in attesa di soccorsi che potrebbero anche non arrivare mai. Non solo il corpo, ma anche la mente vacilla. E soprattutto, l'agognato ritorno alla civiltà sarà poi psicologicamente sostenibile?

Cast Away, gloria e curiosità del film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Cast Away era la seconda collaborazione tra il regista Robert Zemeckis e Tom Hanks: la prima fu Forrest Gump (1994), un assoluto trionfo per i due, entrambi premiati allora con l'Oscar. Per Cast Away il solo Hanks dovette accontentarsi di una nomination e del Golden Globe, ma ciò non significa che il suo impegno non desti ammirazione ancora oggi. Anche producer del film, Hanks ebbe l'idea per la storia quando lesse degli aerei corriere che periodicamente precipitavano nell'oceano: la passione per le tecniche di sopravvivenza fece il resto.

I suoi dialoghi con l'immaginario amico "Wilson" (il pallone) risultano così tragicamente credibili perché Wilson parlava sul serio... almeno sulla carta: lo sceneggiatore William Broyles Jr. aveva infatti scritto battute per la palla, all'unico scopo di fornire un riferimento all'attore sul set, anche se tutti sapevano che nessuno le avrebbe mai ascoltate sul serio.



Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film

Zemeckis gestì le riprese con la consueta consapevolezza della macchina cinema: usò il classico "effetto notte" per simulare il buio pur girando di giorno (tranne che per la scena del fuoco) e ricreò il sound design da zero, tanto che la presa diretta è quasi del tutto assente nel film. Per consentire inoltre a Hanks di dimagrire realmente, Robert interruppe le riprese per un anno, durante il quale non rimase con le mani in mano e girò Le verità nascoste. Dulcis in fundo, alcune inquadrature dell' "isola deserta" in Cast Away non sono state girate nella principale location naturale (realmente disabitata) di Monuriki alle Fiji, ma altrove, in aree civilizzate: sono state poi lavorate digitalmente per cancellare strade o altri elementi simili sullo sfondo.

Altri survival movie su Amazon Prime Video

Into the Wild di Sean Penn

Anche se Cast Away, a cavallo del suo ventesimo anniversario, catalizza le nostre attenzioni sul genere dei survival movie su Amazon Prime Video, sul servizio trovate altri suoi esponenti. Into the Wild di Sean Penn con Emile Hirsch è per esempio la storia vera di Christopher McCandless, un giovane che si estraniò dalla civiltà decidendo di vivere nella natura, per poi amaramente soccombervi quando non riuscì ad esserne all'altezza.

The Grey con Liam Neeson

Più classicamente avventuroso è The Grey di Joe Carnahan, che si appoggia sul viso rigoroso di Liam Neeson, nei panni di un cecchino che uccide i lupi in Alaska, per proteggere giacimenti petroliferi. Quando lui e altri meccanici subiscono un incidente aereo, deve difendere se stesso e i colleghi dagli stessi lupi.

The Road con Viggo Mortensen

Passando a opere meno note, si può citare The Road con Viggo Mortensen, adattamento del romanzo omonimo dello stimato Cormac McCarthy: padre e figlio cercando di sopravvivere in un mondo post-apocalittico, in seguito a un'estinzione di massa. L'uomo ha subito il suicidio della moglie, poco tempo dopo il parto.

Kon-Tiki, una storia vera

Kon-Tiki è il film norvegese che ha aperto le porte di Hollywood ai futuri registi del quinto Pirati dei Caraibi, Joachim Rønning ed Espen Sandberg. E' una ricostruzione drammatizzata della vera spedizione del Kon-Tiki avvenuta nel 1947 ad opera del navigatore ed esploratore Thor Heyerdahl, che voleva dimostrare come i popoli sudamericani avrebbero potuto raggiungere la Polinesia attraverso l'Oceano Pacifico in epoca pre-colombiana, usando solo una zattera: fu battezzata appunto "Kon-Tiki", uno dei primi nomi del dio Inca Viracocha.