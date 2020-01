I 18 regali svelati in una clip al ritmo dei compleanni

News Cinema

Una carrellata video con i regali lasciati da una madre alla figlia che cresce senza di lei nel melodramma di Francesco Amato.

Un continuo viaggio emotivo, fra emozione, commozione, ma anche divertimento e momenti di festa. 18 regali sta conquistando il pubblico italiano, arrivando oramai ai 2 milioni di euro di incasso, partendo a piccoli passi, giovandosi di un passaparola convinto. Nonostante la dura concorrenza, la storia vera diretta da Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini nei panni, rispettivamente, di una figlia e della madre che prepara regali e lettere di incoraggiamento per la figlia che non potrà mai veder crescere, a causa di una terribile malattia.

Ma il cinema è un'altra cosa, può alimentare la speranza presente nella realtà e rilanciarla come storia esemplare, come dimostra la clip video che vi presentiamo, in cui a ritmo di musica vediamo Edoardo Leo e la figlia crescere, scartare regali, provare gioia ed emozioni contrastanti, passare in famiglia quel giorno speciale, scartando i 18 regali del titolo.

Ecco la scena video tratta dal melodramma sorpresa di questo inizio anno.