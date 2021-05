I 10 film più visti su Netflix: Army of the Dead, i numeri del suo debutto

News Cinema

Com'è andato Army of the Dead di Zack Snyder, da poco disponibile su Netflix? Un'occhiata al numero di visualizzazioni e un paragone con gli esordi di altri film originali. Quali sono i 10 film più visti su Netflix?

Come spesso succede all'esordio di un film originale streaming, si cerca di quantificarne il successo con i numeri delle visualizzazioni: succede anche per il recente Army of the Dead di Zack Snyder, da poco disponibile su Netflix e che dovrebbe totalizzare 72 milioni di utenze connesse nelle sue prime quattro settimane di permanenza sul servizio. Netflix come da abitudine ha comunicato le sue proiezioni in base ai risultati della prima settimana: naturalmente queste cifre sono abbastanza criptiche di per loro, servono soltanto a creare una minima classifica tra analoghi debutti. Tuttora pare che con "visualizzazione" s'intenda la visione del film anche solo per 5 minuti, quindi non si parla di criteri paragonabili ai buoni (e non tanto vecchi) incassi cinematografici. Leggi anche Chef Tony contro gli zombie: coltelli e non solo in una linea di prodotti pensati per Army of the Dead

I 10 film più visti su Netflix: i risultati di Army of the Dead paragonati ad altri esordi Netflix