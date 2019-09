Hustlers: ecco il trailer del film con Jennifer Lopez stripper e truffatrice

News Cinema

Tratto da una storia vera e diretto da Lorene Scafaria, arriverà nei cinema italiani il prossimo 7 novembre.

Arriverà nei nostri cinema il 7 novembre, distribuito da Lucky Red, Hustlers, il film di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez e Constance Wu.

La storia, vera, è stata ispirata da un articolo, "The Hustlers at Scores", scritto da Jessica Pressle e pubblicato sul New York Magazine nel 2016. Un gruppo di spogliarelliste, capeggiate dalla madre single Ramona (Jennifer Lopez), decidono di unirsi per attuare un'elaborata truffa ai danni di facoltosi clienti, per lo più broker di Wall Street. Ramona, ex stripper dal carattere ambizioso, si improvvisa imprenditrice e mette in moto un'industria del sesso, dalla quale trae denaro drogando - insieme alle altre ragazze - i ricchi per derubarli. Un affare da milioni di dollari che non passa di certo inosservato...

Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B completano il cast. Del film è appena uscito il nuovo trailer ufficiale, che vi mostriamo.