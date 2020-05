Hunting Season: James Wan e lo sceneggiatore di John Wick insieme per un thriller su un viaggio nel tempo

News Cinema

Il film è tratto da un racconto lungo di Frank M. Robinson, l'autore de L'inferno di cristallo.

Meno male che c'è James Wan, che in un passato più o meno recente ci ha regalato le saghe di Saw, Insidious e The Conjuring e che, dopo l'horror Malignant, inizialmente previsto per il 20 agosto 2020, ci regalerà un film di fantascienza. Lo farà con l'aiuto dello sceneggiatore Derek Kolstad, che è la penna a cui dobbiamo la saga di John Wick, e dello scrittore, scomparso nel 2014, Frank M. Robinson, autore del lungo racconto "Hunting Season" a cui il film è ispirato.

Intitolato al momento proprio Hunting Season, il thriller di Wan è ambientato nel futuro e racconta la storia di un poliziotto che, invece di finire in prigione in attesa di passare a miglior vita per mezzo di un'iniezione letale, viene spedito nel passato dove lo attende una banda di persecutori. L'uomo avrà tre giorni per acclimatarsi nella nuova epoca e trovare un modo per sopravvivere. Il progetto è stato descritto come una via di mezzo fra L'implacabile (il film con Arnold Schwarzenegger ispirato a "L'uomo in fuga" di Stephen King) e Farenheit 451, adattamento cinematografico firmato François Truffaut dell'omonimo celebre libro di Ray Bradbury.

Oltre al sopracitato Malignant, James Wan ci regalerà in futuro il sequel di Aquaman, in veste di regista, oltre a produrre un film di mostri per la Universal, l'adattamento de "Le notti di Salem" diretto da Gary Dauberman e lo slasher movie targato Netflix There's Someone Inside Your House. Infine, aspettiamo con ansia The Conjuring - Per ordine del diavolo.

Tornando a Frank M. Robinson, suo è "L'inferno di cristallo", trasformato nel disaster-movie del '74 con Paul Newman e Steve McQueen.

Passando invece a Derek Kolstad, oltre alla serie di John Wick, ha scritto il copione della miniserie The Falcon and the Winter Soldier e del thriller con Bob Odenkirk Nobody posticipato dalla Universal a febbraio 2021.