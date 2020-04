Hunger Games: un prequel in preparazione alla Lionsgate!

News Cinema

Il mondo di Hunger Games tornerà sullo schermo con il prequel The Ballad of Songbirds and Snake, dal libro non ancora pubblicato di Suzanne Collins.

Orfani del mondo di Hunger Games, ci sono ottime notizie! La Lionsgate ha già in preparazione il prequel di una delle saghe fantasy giovanili più amate di sempre (e a parer nostro anche delle migliori, a partire dai romanzi), tratto dal libro di Suzanne Collins "The Ballad of Songbirds and Snake", che arriverà nelle librerie americane il prossimo 19 maggio.

E a raccontare le origini di Panem e dei "Giochi della fame" al cinema sarà di nuovo Francis Lawrence, regista di 3 dei 4 film in cui è stata trasposta la trilogia letteraria. Al momento non si conosce niente del cast del prequel - che per ovvi motivi non entrerà in lavorazione in tempi brevi - annunciato da Joe Drake, presidente della Lionsgate, con le seguenti parole:

È valsa la pena di aspettare il nuovo libro di Suzanne Collins. Offre tutto quello che i fan possono sperarsi e aspettarsi da Hunger Games, con in più cose mai viste e una nuova serie di personaggi".

Il prequel è incentrato su Coriolanus Snow all'età di 18 anni, prima che il personaggio diventasse il tirannico presidente di Panem. Bello e affascinante, anche se la sua famiglia si trova in difficoltà improvvise, vede la possibilità di riscattarsi quando viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games, ma la ragazza di cui deve occuparsi è il tributo del misero Distretto 12.

Suzanne Collins, che sarà produttrice esecutiva del film, scriverà il trattamento del film e Michael Arndt, lo sceneggiatore premio Oscar per Little Miss Sunshine, scriverà il copione. "La Lionsgate è sempre stata la casa cinematografica di Hunger Games" - ha dichiarato la scrittrice - "Sono felicissima di tornare da loro con questo nuovo libro".

E anche noi lo siamo!