Hunger Games, la Lionsgate conferma il prequel ambientato oltre 60 anni prima degli originali

I veri fan della saga di Hunger Games dovrebbero già sapere che l'autrice Suzanne Collins è al lavoro sul nuovo romanzo, un prequel delle vicende narrate nella serie ammiraglia portata al cinema dalla Lionsgate. Il nuovo libro sarà pubblicato nel 2020, ma proprio la Lionsgate, per bocca del presidente Joe Drake, ha confermato che la traduzione cinematografica del romanzo è già in lavorazione. Non è una sorpresa, dato che i precedenti film del ciclo, oltre a consacrare star di Hollywood Jennifer Lawrence, hanno registrato nel mondo incassi da cinecomic: 694 milioni di dollari per Hunger Games (2012), 865 per Hunger Games - La ragazza di fuoco (2013), 755 per Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 (2014) e 653 per Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 (2015).

Il prequel si ambienterà durante la decima edizione dei giochi, mentre il ciclo originale si svolgeva a partire dalla settantaquattresima. Le vicende quindi avranno luogo sessant'anni prima dell'arrivo di Katniss Everdeen, in una Panem che sta cercando ancora di riprendersi dalla guerra. Ecco come Suzanne Collins descrive il suo lavoro sul nuovo romanzo:

"Con questo libro volevo esplorare le condizioni della natura, chi siamo e cosa per noi è necessario per garantire la nostra sopravvivenza. Il periodo della ricostruzione, dieci anni dopo la guerra, viene di solito definito quello dei Giorni Oscuri, è il momento in cui il paese di Panem cerca di rialzarsi. Fornisce un terreno fertile per i personaggi, che affrontano queste domande e perciò definiscono il proprio modo di concepire l'umanità."