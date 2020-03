Hunger Games, il canto di Jennifer Lawrence: l'attrice esegue la canzone proibita

News Cinema

Nonostante le sue insicurezze sul canto, con non poca bravura Jennifer Lawrence dà la voce alle parole del brano The Hanging Tree di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte I.

"Quando ho saputo che dovevo cantare mi sono messa a piangere" dice Jennifer Lawrence in una intervista per Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte I. E conoscendola, proprio per il candore che le appartiene, è molto probabile che sia vero. Però il momento in cui l'attrice canta il brano The Hanging Tree, proibito dal regime, oltre all'ottima esecuzione da parte sua, è fondamentale per ricordarci che Katniss Everdeen non è soltanto una guerriera, ma una leader dall''animo molto umano. Scritto da Suzanne Collins nel romanzo, il brano è stato arrangiata dal compositore James Newton Howard con il prezioso aiuto del gruppo indie folk Lumineers.

L'autrice ha immaginato che la canzone fosse un personale ricordo di Katniss, perché suo la cantava padre quando lei era piccola, e che avesse un'origine legata alla zona dei Monti Appalachi. "Sapevo che avremmo avuto bisogno di una melodia folk ed i Lumineers avevano scritto una canzone davvero bella per la colonna sonora di Hunger Games: La ragazza di fuoco" racconta il regista Francis Lawrence, "quindi ho pensato che potessero affrontare questa sfida, se fossero stati interessati. Li ho chiamati e il giorno dopo mi hanno mandato la registrazione di qualcuno che fischiettava la melodia e di una donna che la cantava".