Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente: Josh Hutcherson vuole esserci ma forse non sa che è un prequel

News Cinema

Josh Hutcherson, che nei film di Hunger Games ha interpretato Peeta Mellark, vorrebbe riprendere il ruolo in Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, che però si svolge 60 anni prima di Hunger Games.

Nella saga cinematografica di Hunger Games, comprensiva di quattro film, Josh Hutcherson ha trovato la gallina dalle uova d'oro, in altre parole fama e fortuna. L'attore che ha dato un corpo e un volto a Peeta Mellark si è talmente appassionato alla saga di Suzanne Collins e all'esperienza sul set in compagnia di Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Donald Sutherland e del regista Francis Lawrence (che tornerà dietro alla macchina da presa), che vorrebbe addirittura recitare nell'annunciato e atteso prequel, che poi è la trasposizione del libro Ballata dell'usignolo e del serpente. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista, dicendo: "Non conosco assolutamente la storia che viene narrata nel libro, ma se racconta cosa abbia portato alla nascita del mondo di Hunger Games, credo che sarà super interessante. Mi piacerebbe che ci fosse anche Peeta, perché vorrei incontrare nuovamente tutto il gruppo ed essere ancora parte di quell'universo. Sarebbe straordinario, al 100%. Adoro ogni singolo componente del cast e della troupe. Se riuscissero a riunire parte della squadra, non mi tirerei certo indietro".

Evidentemente l’attore doveva essere piuttosto confuso quando ha pronunciato queste parole, perché se Ballata dell'usignolo e del serpente si concentra su eventi che precedono il primo Hunger Games, il valoroso e tenero Peeta non può esserci in quanto non era ancora nato. Anche la giornalista che ha intervistato Hutcherson ha fatto la stessa riflessione e ha chiesto a Josh se gli sarebbe piaciuto apparire in una serie di flash forward. Il nostro ha risposto subito di sì.

Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente è incentrato su un Coriolanus Snow diciottenne che non è ancora diventato il tirannico presidente di Panem. La vicenda si svolge durante la decima edizione degli Hunger Games (quindi oltre 60 anni prima della trilogia originale), quando il personaggio di Sutherland, poverissimo con la sua famiglia, fa da mentore alla combattente Lucy Gray Bird del Distretto 12. La sceneggiatura è di Michael Arndt e al trattamento ha pensato la stessa Suzanne Collins, che è anche produttrice esecutiva.