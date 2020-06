Hulk: il film da vedere e commentare insieme sabato 13 giugno con SimulWatch

News Cinema

Ang Lee alla regia racconta il personaggio della Marvel, affidando il ruolo di protagonista a Eric Bana. Appuntamento su SimulWatch sabato 13 giugno alle 18:30.

La visione condivisa di sabato 13 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di uno dei film che hanno aperto la strada a quella che è diventata, nel corso di quasi vent'anni, la supremazia dei cinecomic sui botteghini di tutto il mondo. Nel 2003 era stato Ang Lee a portare al cinema Hulk, film assai sottovalutato che vede protagonisti Eric Bana, Nick Nolte, Jennifer Connelly e Sam Elliott.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Hulk e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sabato 13 giugno alle 18:30.

Gli appassionati degli Avengers probabilmente storceranno il naso di fronte a questo film, affezionati come sono all'Hulk interpretato da Mark Ruffalo. Ma, in attesa del ventilato film stand-alone sul gigante verde con Ruffalo protagonista, questo diretto da Ang Lee è senza dubbio il migliore dei film dedicati a Hulk fino a questo momento. Gli effetti speciali fanno ancora la loro figura più che dignitosa, e i richiami di Lee alla mitologia classica da un lato, e alla sintassi del fumetto dall'altra, lo rendono interessante, stratificato e avvincente.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

