Hulk contro Wolverine per Mark Ruffalo è il prossimo passo di Bruce Banner

L'attore ha discusso con Kevin Feige dei suoi desideri per l'eroe verde...

Chiacchierando con Comicbook.com, Mark Ruffalo ha riflettuto su ciò che il futuro riserva al suo Hulk - Bruce Banner. Dopo Avengers Endgame, tutti i suoi colleghi hanno trovato una collocazione: Iron Man e Captain America sono fuori dai giochi, un prequel con Black Widow arriva il 29 aprile, Occhio di Falco sarà presto sul Disney+, Thor ha un quarto lungometraggio in cantiere. E Hulk che fine farà mai? Ecco cosa ha raccontato Mark.

"Kevin Feige [boss dei Marvel Studios, ndr] proprio la settimana scorsa mi ha chiesto se avessi qualche idea o qualche storia per Hulk. E gli ho detto: sì, secondo me ci sono ancora delle storie da raccontare. E lui: beh, perché non vieni a trovarmi, ne parliamo e vediamo se possiamo trovarti un posto nel Marvel Universe? [...] A me piacerebbe vedere Hulk contro Wolverine."