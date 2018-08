Hugh Jackman travolto dallo scandalo nel primo trailer di The Front Runner

Non sarà ruvido e sgualcito come in Logan né ammaliante e intrigante come in The Greatest Showman, ma lo Hugh Jackman che state per vedere nel primo trailer di The Front Runner ha comunque dalla sua fascino e carisma, nonostante il diverso colore e taglio dei capelli e nonostante lo scandalo in cui il personaggio interpretato dall'attore si va a cacciare. Il film, che è diretto da Jason Reitman, racconta infatti la sfortunata vicenda del democratico Gary Hart, che nel 1988 fu costretto ad abbandonare la corsa alle elezioni presidenziali a causa di una relazione illecita con Donna Rice. Al suo posto vinse il ticket Michael Dukakis che, come sappiamo, fu sconfitto dal repubblicano George Bush.

La sceneggiatura di The Front Runner è stata scritta dallo stesso Jason Reitman insieme al consulente politico Jay Carson e al giornalista Matt Bai, che poi è l’autore del libro che ha ispirato il film, che si intitola "All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid" e che mette l'accento su come il caso Hart abbia scatenato l'interesse dei mezzi di comunicazione e l'attenzione morbosa al privato dei politici e dei personaggi pubblici.

The Front Runner arriverà in un numero limitato di sale il 7 novembre per poi uscire in tutti gli altri cinema USA il 21 novembre. Nel cast anche Vera Farmiga e J.K. Simmons.