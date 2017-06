Hugh Jackman sarà il protagonista di The Frontrunner, dramma politico diretto da Jason Reitman

Hugh Jackman darà volto al Senatore Gary Hart nel dramma politico The Frontrunner, che sarà diretto da Jason Reitman.

Hart era uno dei favoriti per la corsa al ticket democratico nelle presidenziali del 1988, quando la sua campagna elettorale fu improvvisamente distrutta dalla rivelazione riguardante una sua relazione extraconiugale con Donna Rice. Hart fu costretto dallo scandalo ad abbandonare la corsa a Presidente degli Stati Uniti. Al suo posto vinse il ticket Michael Dukakis, il quale però venne sconfitto dal repubblicano George Bush.

Lo stesso Jason Reitman ha scritto la sceneggiatura di The Frontrunner insieme a Matt Bai e Jay Carson, adattandola dal libro di Bai All the truth Is Out, il quale racconta dell'ascesa e della drammatica caduta del Senatore.

Ricordiamo che Jackman si appresta a dar vita a un altro personaggio realmente esistito, il mitico Enzo Ferrari nel biopic che Michael Mann si sta apprestando (finalmente!) a realizzare. Il prossimo film in cui vedremo l'attore è The Greatest Showman, di cui è appena uscito il primo trailer. Il nuovo film di Jason Reitman sarà invece Tully.