Hugh Jackman romanticissimo sui social per le nozze d'argento con Deborra-Lee Furness

Ieri era l'anniversario di matrimonio di Hugh Jackman, che festeggia le nozze d'argento, ovvero 25 anni insieme, con la collega Deborra-Lee Furness. Nonostante le malelingue si siano spesso scatenate sulla loro unione, tanto che lei a un certo punto ha deciso di intervenire in proposito, i due sembrano affiatatissimi.

Dimostrando un animo romantico, Hugh Jackman ha condiviso sui social una foto del suo matrimonio, che vedete qua sotto, con la seguente dedica:

Being married to you Deb is as natural as breathing. From nearly the moment we met ... I knew our destiny was to be together. In our 25 years - our love has only grown deeper. I love with my whole heart. @Deborra_lee pic.twitter.com/Dg56vzS4x3