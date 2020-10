Hugh Jackman non è gay: la moglie Deborra-Lee Furness smentisce i tabloid

News Cinema

Da anni circolano le voci sul fatto che Hugh Jackman sia gay e la moglie Deborra-Lee Furness smentisce decisamente i tabloid.

Per quel che ci riguarda, la sessualità di una persona è un fatto esclusivamente personale e da gestire come meglio crede, ma attorno ai personaggi famosi si scatenano spesso gossip incontrollati. Uno di questi è Hugh Jackman, sulla cui presunta omosessualità si scatenano i giornali scandalistici da anni. Al punto che a smentire le voci è dovuta intervenire la moglie, l'attrice Deborra-Lee Furness, che in una recente dichiarazione ha detto:

"Vedo queste riviste così meschine... spero che la gente si renda conto che sono tutte invenzioni. Secondo loro Hugh è gay da tantissimi anni e anche io ero gay quando ho fatto il film Shame (un film australiano del 1988 in cui interpretava una femminista che difendeva una ragazza vittima di uno stupro di gruppo, ndr). Sono rimasti scioccati quando mi sono sposata. È proprio sbagliato. È come se qualcuno dicesse di Elton John "oh, è etero". Sono sicura che si incazzerebbe!".

Durante una recente apparizione in un programma tv, Furness ha nuovamente affrontato l'argomento del suo matrimonio e della gente che continuamente le dice quanto è fortunata ad essere sposata con lui da 24 anni. L'attrice, che ha 13 anni più di Jackman (anche questo non le viene perdonato, mentre se fosse il contrario nessuno avrebbe niente da ridire) e l'attore si sono conosciuti nel 1995 sul set della serie televisiva australiana Correlli, si sono sposati l'anno dopo e hanno adottato due bambini. Stanno insieme, quindi, da molto prima che Hugh Jackman arrivasse in America e diventasse uno degli attori più popolari. Anzi, in quel momento lei era molto più famosa di lui.

Nel 2013, lo stesso Jackman aveva detto quanto queste voci disturbassero sua moglie, ma per il resto, fino ad oggi, hanno sempre ignorato i pettegolezzi e sono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo.