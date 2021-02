Hugh Jackman è Olivia Newton-John in un duetto canoro con John Travolta: vedere per credere

News Cinema

Molti anni fa, promuovendo il film Swordfish insieme, Hugh Jackman e John Travolta si esibirono in un bizzarro duetto di Summer Lovin' da Grease che l'attore australiano ha riproposto sulla sua pagina Instagram.

"Ma a chi è venuta l'idea e come mai ho acconsentito a farlo?" si chiede oggi Hugh Jackman condividendo spiritosamente un video su Instagram, ripescato dal suo lontano passato, per la precisione dal 2001, quando interpretò con John Travolta Swordfish. E fu proprio durante un'intervista televisiva promozionale che i due si ritrovarono a interpretare insieme un duetto da Grease, per la precisione la celeberrima "Summer Lovin'", in cui Jackman fa la parte di... Olivia Newton-John.

È un video breve e molto divertente e noi sappiamo che Hugh Jackman, famoso anche per la sua bravura come cantante e interprete di musical, può fare assai meglio di così. Forse però si trova meglio in panni non femminili, che dite?