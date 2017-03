Hugh Jackman e Noomi Rapace saranno i protagonisti del progetto su Ferrari di Michael Mann

Per chi come chi scrive Michael Mann è una specie di idolo intoccabile, ecco una notizia davvero emozionante. Il suo ambizioso e personale progetto di biopic su Enzo Ferrari non soltanto non è morto, ma ha ricominciato la pre-prodzuione dopo che sono stati trovati i due protagonisti! Si tratta di Noomi Rapace e soprattutto di Hugh Jackman, l'attore forse più "caldo" oggi a Hollywood dopo l'exploit (meritatissimo) ottenuto in questi giorni con Logan. La star interpreterà ovviamente il protagonista mentre la Rapace darà volto al sua moglie Linda.

Tale notizia arriva dopo un anno di stop allo sviluppo del film, dovuto se ricordate all'abbandono del progetto da parte di Christian Bale a causa di problemi di salute legati al dover ingrassare troppo per la parte di Enzo Ferrari.

Il lungometraggio di Michael Mann sarà ambientato principalmente nel 1957 ed esplorerà la grande rivalità automobilistica tra Ferrari e Maserati. Tra gli altri lavori futuri del grande regista merita di essere menzionato un film di guerra sulla storica battaglia di Agincourt. Non sappiamo ora se questo progetto verà posticipato per tornare a concentrarsi su Ferrari. Comunque vada, finalmente rivedremo presto un film del grande Michael!