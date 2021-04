Hugh Jackman e Laura Dern in The Son di Florian Zeller, autore del candidato all'Oscar The Father

News Cinema

Hugh Jackman condivide su Twitter la notizia che farà coppia con Laura Dern in The Son, il nuovo film di Florian Zeller, regista dell'acclamato The Father, candidato a sei premi Oscar.

The Father, candidato a sei premi Oscar (tra cui quello per miglior film, sceneggiatura non originale, attore protagonista e attrice non protagonista), è uno dei film più belli e significativi della stagione, col suo sguardo inedito e coinvolgente sul tema dell'Alzheimer e della memoria, un'interpretazione gigantesca da parte di Anthony Hopkins e una regia molto cinematografica, nonostante sia tratto da una pièce teatrale dello stesso autore, Florian Zeller, se non il fatto di avere al centro i rapporti famigliari. A questo suo notevole debutto al cinema il commediografo francese farà seguire The Son, sempre tratto da un suo lavoro, che non ha niente a che vedere col precedente, e per cui si è assicurato due nomi di prestigio come Hugh Jackman e Laura Dern. L'attore australiano ha condiviso con giusto orgoglio l'annuncio su Twitter.

Excited to be a part of this project! https://t.co/WzumxfTKbp — Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 14, 2021

La sceneggiatura è adattata dallo stesso Zeller insieme al premio Oscar Christopher Hampton e la storia è incentrata su Peter (Jackman), la cui vita impegnata con la nuova compagna, Emma, e il loro bambino, viene messa sottosopra dall'arrivo dell'ex moglie Kate (Dern) col figlio adolescente Nicholas. Si tratta di un ragazzo problematico, distante e arrabbiato, che non va a scuola da mesi. Peter cerca di essere un padre migliore, cercando di aiutare il figlio inserendolo nei momenti più intimi e felici della sua nuova famiglia. Ma il peso della condizione di Nicholas mette in grande pericolo gli equilibri.

Così Florian Zeller descrive la storia:

The Son è una storia profondamente umana che, credo, ci unisce tutti. Spero che il pubblico sarà profondamente toccato dal viaggio di questa famiglia. Sia Hugh che Laura sono in grado di evocare naturalmente un grande calore, compassione e vulnerabilità, invitando il nostro pubblico ad abbracciare e sentire ogni momento. La storia è ambientata in una New York vivace e molto viva, che è un personaggio importante. Il film dovrebbe indurci a chiamare le nostre famiglie e gli amici per dire loro che sono amati davvero e non sono soli.