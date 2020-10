Hugh Jackman contro Ryan Reynolds: continuano i buffi sfottò tra i due attori

News Cinema

La divertente faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds, che va avanti da anni, ha un nuovo episodio: Jackman pubblica una buffa foto giovanile di Reynolds per augurargli buon compleanno. Reynolds risponde e i fan si scatenano.

Beato chi non si rende conto di come ci vestivamo quando eravamo giovani! Magari riguardando le sue vecchie foto qualcuno potrebbe storcere il naso e farsi qualche risata. Se n'è approfittato Hugh Jackman per sfottere allegramente l'amico/nemico Ryan Reynolds per il suo compleanno (il 23 ottobre), pubblicando una foto giovanile dell'attore, quando aveva circa 14 anni e partecipava allo show di Nickelodeon Fifteen, andato in onda tra il 1991 e il 1993, mentre suona la batteria con una buffa maglietta.

Uno potrebbe anche ribattere che la colpa era dei costumisti dello spettacolo, ma i fan hanno iniziato a ritwittare foto dell'attore - alcune delle quali vedete qua sotto - in mises non esattamente eleganti.

E stavolta a tirarsela è stato proprio Reynolds, che ha commentato la foto postata da Jackman con: "quella maglietta è una richiesta d'aiuto" (da noi si direbbe "grida vendetta").

Or this one pic.twitter.com/zKduxvNG6M — Andie Murray (@folkprincess63) October 23, 2020

the sweater was a better look, don’t you think? pic.twitter.com/UZBXrTZuu1 — han ♡ (@hughguessedit) October 23, 2020

Vedremo come proseguirà la divertente schermaglia a distanza tra i due attori, che se non altro ci fa sorridere un po' in tempi tutt'altro che allegri, per tutti, ma nel caso particolare per chi ama lo spettacolo e lavora nel settore.