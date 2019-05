Hugh Jackman con un coro di 50.000 canta Happy Birthday per gli 80 anni di Ian McKellen

Due degli attori giustamente più amati dal pubblico mondiale sono accomunati nel bellissimo video che vi mostriamo. Hugh Jackman e sir Ian McKellen hanno lavorato insieme nella serie di X-Men, dov'erano Wolverine e Magneto, e sono diventati ottimi amici. Mentre l'attore australiano è impegnato in una trionfale tournée del suo one man show "The Man, The Music, The Show", Il grande attore britannico il 25 maggio festeggiava 80 anni.

Così il buon Hugh ha avuto la bella idea di cantare "Happy Birthday" all'amato collega insieme al pubblico del suo show sold-out alla Manchester Arena, introducendo l'impresa con queste parole:

"Mi dispiace non poter partecipare alla tua festa, Ian. Ma penso che quasi 50.000 persone non ne sarebbero contente".

Un augurio davvero bellissimo ed emozionante, al quale ci uniamo in ritardo, e che pensiamo abbia fatto un piacere infinito al grande Ian. Hugh Jackman non sarà Marilyn Monroe e Ian McKellen non sarà il presidente Kennedy, ma poter sentire l'affetto di un caro amico e di tutte quelle persone, è sicuramente un record di cui andare fieri.