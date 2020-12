Hugh Grant in un finto documentario sul 2020 del creatore di Black Mirror

News Cinema

Hugh Grant parla del suo prossimo progetto, con l'autore di Black Mirror Charlie Brooker: un finto documentario sul 2020 per Netflix.

Invecchiando, se possibile, è migliorato e ha messo a frutto le sue doti comiche, lasciando perdere quelle seduttive. Parliamo di Hugh Grant, che dopo essere apparso nei film di Paddington, in A Very British Scandal e The Gentlemen, nonché nel ruolo di un sociopatico in The Undoing, ha rivelato a Vulture il suo prossimo e interessantissimo progetto:

"Inizio una cosa domani. Charlie Brooker ha scritto un mockumentary sul 2020. È per Netflix, e io sono uno storico che viene intervistato a proposito di quest'anno. In realtà sono piuttosto repellente. E vi piacerà la mia parrucca".

Hugh Grant descrive con ironia gli imbarazzanti sintomi del coronavirus che ha avuto l'inverno scorso Leggi anche

Chissà se Brooker e Netflix saranno contenti di questa anticipazione data da Hugh Grant. Si tratta infatti delle prime notizie non ufficiali sul nuovo progetto dell'autore di Black Mirror, che promette di essere tagliente, attuale e incisivo come tutte le sue opere, e che speriamo ci faccia sorridere sul dramma che stiamo vivendo.