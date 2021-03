Hugh Grant e Sophia Lillis nel film di Dungeons & Dragons!

News Cinema

Due ricche aggiunte al cast di Dungeons & Dragons con Chris Pine: Hugh Grant e Sophia Lillis.

Ottime notizie per il film tratto dal gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons, che sta mettendo su un cast stellare. Dopo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page, il film che sarà diretto dal registi di Game Night, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, potrà contare sul talento di Hugh Grant (in un periodo particolarmente felice della sua carriera) e su quello della giovanissima Sophia Lillis, eroina di It, di Nancy Drew e Gretel e Hansel.

E non è tutto: Grant sarà il cattivo, l'antagonista principale, un personaggio di nome Forge Fletcher, nella storia che non si sa ancora se sarà totalmente di fantasia o incorporerà la narrazione del gioco. Il personaggio di Sophia Lillis si chiama invece Doric. Di sicuro Dungeons & Dragons è uno dei titoli piìù attesi del fantasy prossimo venturo e aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli sul progetto.