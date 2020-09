Hubie Halloween: il trailer della nuova commedia con Adam Sandler per Netflix

News Cinema

Qualche brivido ma soprattutto risate senza alcun impegno mentale, questo è quanto promette il trailer di Hubie Halloween con Adam Sandler.

Con ancora fresca nella memoria la grande interpretazione di Adam Sandler in Diamanti grezzi, siamo pronti a vederlo tornare in una delle sue commedie che i critici detesteranno e che il pubblico premierà con tante visualizzazioni? Sempre per Netflix, è in arrivo Hubie Halloween, storia di un omicidio compiuto durante la notte di Halloween nell'inquietante città di Salem, dove ad attivarsi per proteggere i cittadini sarà l'idiota del villaggio Hubie Dubois. Nel cast del film, oltre a Adam Sandler che è anche co-sceneggiatore e co-produttore, compaiono nomi di un certo rango: Maya Rudolph, Kevin James, Steve Buscemi, Ray Liotta, Michael Chiklis, Rob Schneider e Noah Schnapp.