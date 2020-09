Hubie Halloween: Adam Sandler eroe per caso nelle prime foto della commedia un po’ mistery

News Cinema

Sono state diffuse le prime foto della commedia Netflix con Adam Sandler Hubie Halloween, che debutterà il 7 ottobre, e ai fan dell'attore è subito venuto un dubbio…

Netflix annuncia che la commedia con Adam Sandler Hubie Halloween sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 7 ottobre, quindi un po’ in anticipo rispetto alla notte delle streghe, che si festeggia il 31 dello stesso mese. Insieme alla data di uscita arrivano anche le prime foto di scena, in cui appaiono, oltre al protagonista, Maya Rudolph, Kevin James e Tom Meadows.

Sceneggiato dallo stesso Sandler insieme a Tim Herlihy (già suo collaboratore per Prima o poi me lo sposo), il film è diretto da Steven Brill - che ha diretto l'attore in Little Nicky - Un diavolo a Manhattan, Mr. Deeds, The Do-Over e Sandy Wexler - e vanta un prestigioso cast corale di cui fanno parte, oltre ai quattro attori sopracitati, Steve Buscemi, Ray Liotta, Michael Chiklis, Rob Schneider e Noah Schnapp, che ha interpretato Will Byers in Stranger Things.

Prima di svelarvi la trama di Hubie Halloween, che appartiene alla categoria film per famiglie, vogliamo raccontarvi una cosa divertente, o meglio informarvi di una voce che sta circolando in queste ore sui social a commento delle immagini appena diffuse. Dovete sapere che, all’indomani dell'arrivo su Netflix di Diamanti grezzi, nel quale Adam Sandler ci restituisce un'interpretazione a dir poco grandiosa, l'attore aveva dichiarato che, se non avesse ottenuto la candidatura all'Oscar, avrebbe recitato in un altro film per il colosso dello streaming, un film bruttissimo, però, e lo avrebbe fatto solo per il gusto di far pagare gli abbonati. I fan del buon Adam sospettano che il film bruttissimo sia proprio Hubie Halloween. Di certo non lo pensano, ma c'è chi si riserva di giudicare solo dopo la visione.

Tornando a ciò che succede nel film, la storia che viene raccontata è quella di un omicidio compiuto durante la notte di Halloween nell'inquietante città di Salem, Massachusetts. A porre in qualche modo rimedio alla pericolosa situazione sarà un uomo che lavora in un negozio di gastronomia e che si chiama Hubie Dubois. E’ un po’ un "soggettone", che alcuni identificano con una specie di idiota del villaggio ma che ama talmente tanto la notte di Halloween con le sue tradizioni da essere disposto a tutto pur di non vederla rovinata.