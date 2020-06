How to Build A Girl: Beanie Feldstein, Alfie Allen e Emma Thompson nel trailer della commedia Amazon

News Cinema

Doveva uscire al cinema in Inghilterra il 3 luglio, ma arriverà invece in streaming il film How to Build A Girl tratto dal bestseller per ragazzi di Catlin Moran con la brillante Beanie Feldstein. Vi mostriamo il trailer della commedia con Alfie Allen, Emma Thompson e Paddy Considine.

Vi consigliamo di tenere d'occhio Beanie Feldstein, la giovane e brillante protagonista della teeen comedy sul mondo della musica How To Build a Girl, di cui è appena uscito il divertente trailer. Se vi chiedete dove abbiamo già visto Beanie, dopo Cattivi vicini 2 è stata l'amica di Saoirse Ronan in Lady Bird e più di recente l'abbiamo vista nel ruolo della vergine vampirizzata nella seconda stagione di What We Do In The Shadows e in La rivincita delle sfigate e la vedremo come Monica Lewinsky in American Crime Story.

In How to Build a Girl - tratto dal bestseller omonimo della scrittrice britannica Caitlin Moran, anche autrice della sceneggiatura - Beanie Feldstein (che nella realtà è americana di Los Angeles) è Johanna Morrigon, una sedicenne provinciale inglese che vive con gli eccentrici genitori e quattro fratelli, goffa e sovrappeso, che nel 1993 decide di andare a Londra per diventare una giornalista musicale. Snobbata inizialmente, si reinventa come Dolly Wilde, un personaggio vincente e sopra le righe che alla fine le provocherà una crisi di identità.

Con lei nel film ci sono Alfie Allen (non diteci che non avete riconosciuto Theon Greyjoy del Trono di Spade, fortunatamentedi nuovo integro), Emma Thompson, Paddy Considine nel ruolo del padre e appaiono altri noti attori britannici, come Chris O'Dowd e Michael Sheen. How To Build A Girl - diretto dalla regista televisiva Coky Giedroyc al suo debutto cinematografico - doveva uscire nei cinema inglesi il 3 luglio, ma a causa della pandemia andrà direttamente in streaming su Amazon un paio di settimane dopo. Sicuramente arriverà anche sul Prime Video italiano.