House of Gucci, una critica all'accento italiano di Lady Gaga

Qualche considerazione sull'accento italiano di Lady Gaga in House of Gucci di Ridley Scott, dalla dialect coach di Salma Hayek sul set.

House of Gucci ci attende in sala il 16 dicembre, e sappiamo che Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott è interpretata da Lady Gaga, la quale si è dedicata anima e corpo al ruolo, una trasformazione che secondo la cantante e attrice è stata un'immersione vera e propria di nove mesi, accento incluso. Con quali risultati? Fermo restando che gli spettatori più aperti, che cercheranno di vedere il film in lingua originale, potranno farsi un'idea propria, la dialect coach Francesca De Martini ha espresso qualche perplessità sull'accento elaborato da Lady Gaga. Leggi anche Lady Gaga a Milano: la star presenta House of Gucci e si commuove in conferenza stampa

House of Gucci, l'accento di Lady Gaga sul set del film di Ridley Scott

Dialect coach di Salma Hayek, che in House of Gucci interpreta Pina Auriemma, Francesca De Martini ha commentato in un'intervista con Daily Beast l'accento italiano elaborato da Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.

Mi sento un po' in colpa dicendolo, ma il suo accento non è esattamente italiano, sembra più russo. [...] L'ho notato mentre ero sul set, avevo le cuffie perché lavoravo con Salma, per sentire quello che diceva e aiutarla a dirlo correttamente, quindi potevo sentire anche Lady Gaga.