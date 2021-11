House of Gucci: nuovo trailer italiano dell'atteso film con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino

News Cinema

L'attesissimo film di Ridley Scott si presenta con un nuovo trailer. House of Gucci uscirà al cinema il 16 dicembre 2021.

Famiglia, potere, tradimento, sesso, lealtà, scandalo, ambizione, omicidio.

Il nuovo trailer italiano di House of Gucci riassume con queste parole chiave, adagiate sull'inconfondibile nastro rosso e verde della casa di moda, la saga di una delle dinastie più ricche e potenti d'Italia e della fashion industry internazionale. La regia è del veterano e instancabile Ridley Scott che dirige un cast stellare: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek e Jeremy Irons. Il film è atteso nelle nostre sale per il 16 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Avviate il player qui sotto per vedere il nuovo trailer di House of Gucci.

House of Gucci: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

