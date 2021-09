House of Gucci: Lady Gaga icona della moda in nuove favolose foto del film

News Cinema

Una Lady Gaga splendida e molto fashion si svela in tutta la bellezza in nuove foto di House of Gucci, il film di Ridley Scott dove interpreta Patrizia Reggiani.

Dopo le numerose immagini dal set con mascherine alla moda e insieme ad Adam Driver e ai panzerotti, e soprattutto dopo il fantastico trailer accompagnato da "Heart of Glass" dei Blondie, possiamo contemplare nuove fotografie di House Gucci con di una Lady Gaga favolosa e regina della moda. Certo, la fine del trailer con la popstar in tuta da sci resta inimitabile, e infatti abbiamo un scatto di quella scena, ma sentivamo il bisogno di qualche primo piano in più. Oggi siamo stati accontentati.

Nelle nuove fotografie, Lady Gaga sfoggia look anni '80 e '90 e c'è anche una bella immagine del matrimonio con un velo con inserti di pizzo. Come sappiamo, nel film diretto da Ridley Scott l'attrice impersona Patrizia Reggiani, che sposò Maurizio Gucci (Adam Driver) e ne ordinò l'omicidio nel 1995. Era stata lasciata per un donna più giovane. Fu condannata a 29 ani di carcere e soprannominata la La Vedova Nera.

House of Gucci è basato sul romanzo "La saga dei Gucci", scritto dalla giornalista di moda Sara Gay Forden, e pullula veramente di star. Nel cast troviamo anche Al Pacino (Paolo Gucci), Jared Leto (Aldo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Salma Hayek, Jack Huston. L'uscita in sala è prevista per il 16 dicembre. Non vediamo l'ora!