House of Gucci, Lady Gaga e l'impegno sui costumi del film

Nei panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci, Lady Gaga ha preso molto sul serio anche l'aspetto del suo personaggio, come ci racconta la costumista Janty Yates.

Mentre scriviamo, House of Gucci di Ridley Scott viaggia sui 3.420.000 euro al boxoffice italiano: ben distanziato da Spider-Man: No Way Home, è pur sempre il film più visto tra gli inseguitori, e questo si deve anche (ma non solo) al fascino che esercita Lady Gaga, che nel lungometraggio interpreta Patrizia Reggiani nella saga familiare. Intervistata da Grazia (via List.Co.Uk), la costumista del film Janty Yates ha raccontato dell'impegno della cantante / attrice sulla "sua" Patrizia. Leggi anche Lady Gaga su Patrizia Reggiani: "Non mi fido di lei"

House of Gucci, Lady Gaga e il lavoro sui vestiti di Patrizia Reggiani

Janty Yates lavora con Ridley Scott da oltre vent'anni, da quando Il gladiatore le fece vincere l'Oscar per i migliori costumi. In un'intervista su Grazia riguardante House of Gucci, la costumista ha spiegato come Lady Gaga sia stata enormemente collaborativa e propositiva quando si è trattato di scegliere come vestire Patrizia Reggiani. Ecco alcune parole di Janty.

È stata fantastica. Nella mia prima conversazione con lei via Zoom ero piuttosto nervosa nello spiegarle il progetto, ma lei ha risposto con "Voglio assomigliare a mia madre", che è un'elegante signora italiana. [...] Ero sollevata dal fatto che la vedessimo alla stessa maniera, abbiamo provato ogni costume per tre o quattro ore: gli orecchini, i braccialetti, le spille, le collane, le scarpe, le borse. [...] Normalmente su un'attrice appoggi qualcosa, ti assicuri che lo indossi bene e poi del resto ti occupi via via. Ma lei era sempre nel personaggio, parlava sempre con quell'accento. In quel modo [Patrizia] mostrava la sua ricchezza, sembrava ogni giorno un albero di Natale.