House of Gucci: il trailer finale italiano del film con Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto

News Cinema

Arriva il final trailer in italiano dell'attesissimo film di Ridley Scott, House of Gucci, che uscirà al cinema il 16 dicembre 2021.

Si avvicina sempre di più il 16 dicembre, giorno di uscita al cinema di House of Gucci, la storia della famiglia sulla casa di moda italiana con crimini e misfatti allegati e filtrata dalla patina visiva e narrativa dell'americano Ridley Scott. Soldi, famiglia, potere, tradimento, sesso, lealtà, scandalo, ambizione e omicidio sono i sostantivi che sintetizzavano nel primo trailer quanto il film racconterà sullo schermo avvalendosi delle performance di Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek e Jeremy Irons. La novità di oggi è il trailer finale italiano che si avvale in sottofondo del celebre brano Sweet Dreams di Annie Lennox e Dave Stewart quando formavano il duo Eurythmics. Il film contiene infatti una interessante selezione di brani tra cui Sono bugiarda di Caterina Caselli (cover di I'm a Believer dei The Monkees), Ritornerai di Bruno Lauzi e Faith di George Michael, non necessariamente collocate nel periodo storico a cui appartegono, mentre vediamo la storia dei Gucci svilupparsi dagli anni 60 agli anni 90.

Avviate il player qui sotto per vedere il trailer finale italiano di House of Gucci, distribuito da Eagle Pictures.

House of Gucci: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Leggi anche Lady Gaga su House of Gucci: "Non l'ho imitata, sono diventata Patrizia Reggiani"

House of Gucci: trama del film con Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto

Il film segue la storia della famiglia Gucci raccontando la casa di moda attraverso le persone che, tra fama, estro, successi e tragedie, ne hanno fatto parte. In particolare, House of Gucci ruota intorno al crimine avvenuto il 27 marzo 1995 che sconvolse l'Italia e l'industria fashion internazionale: l'omicidio di Maurizio Gucci per cui fu accusata di essere il mandante l'ex moglie Patrizia Reggiani. La donna ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo. Condannata a ventinove anni di carcere, ridotti poi a ventisei in appello, nel 2017 è tornata in libertà per buona condotta.