House of Gucci: ecco il primo trailer dell'atteso film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver

La redazione di Comingsoon.it di 30 luglio 2021

Instancabile, l'83enne Ridley Scott, che presenterà al Festival di Venezia The Last Duel, sta terminando anche il film che racconta la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci orchestrato dalla sua ex moglie Patrizia Reggiani. Questo è il primo trailer ufficiale di House of Gucci, che arriverà in sala a dicembre con Eagle Pictures.