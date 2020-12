Houdini: Ben Affleck sarà il celebre mago, ma qualcuno nega

News Cinema

The Hollywood Reporter annuncia che il film di Dan Trachtenberg su Houdini vedrà protagonista Ben Affleck. Secondo un'altra fonte all’attore andrà un ruolo secondario.

Se oggi torniamo a parlare del biopic dedicato al celeberrimo mago Harry Houdini e tratto dal libro The Secret Life of Houdini (di William Kalush e Larry Sloman), è perché The Hollywood Reporter ci informa che il protagonista del film sarà Ben Affleck. Tuttavia, il sito Slashfilm è convinto che l'attore non ricoprirà il ruolo principale.

In un'intervista a Jeff Robinov, apprendiamo che l'ex presidente della Warner Bros. produrrà in futuro con la sua Studio 8 un film dedicato a Houdini e intitolato semplicemente Houdini, che verrà diretto da Dan Trachtenberg e che sarà uno "star vehicle" per Ben Affleck. Che vuol dire? Le parole "star vehicle", come forse saprete, stanno a indicare un film scritto o prodotto per una specifica star del cinema, o per promuovere la sua carriera o semplicemente per trarre profitto dalla sua popolarità. Il che significa che Affleck sarà Houdini. Slashfilm invece sostiene che l’impegnatissimo Ben interpreterà un personaggio secondario, per la precisione una spia.

Sappiamo dal romanzo che ha ispirato il film che Houdini era un agente segreto che investigava nel territorio dell'occulto, e quindi è logico che si parli di spie. L'artista, sempre secondo il libro, era insomma un po’ Sherlock Holmes e un po’ Indiana Jones.

E’ dal 2016 che il nome di Dan Trachtenberg è legato al progetto. Il regista non gira un film dai tempi di 10 Cloverfield Lane, ma sappiamo che in un prossimo futuro ci regalerà un quinto film con protagonista Predator e che dirigerà l'action comedy MILK. Quanto ad Affleck, reciterà nel nuovo film di George Clooney The Tender Bar e sarà Batman in The Flash di Andy Muschietti.

La sceneggiatura di Houdini è di Noah Oppenheim, a cui dobbiamo Jackie e Maze Runner - La Rivelazione. Tornando al dubbio amletico sulla parte di Affleck, a noi piace pensare che sarà lui a capitanare il cast del film biografico.

