Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso - Trailer Ufficiale del quarto film della serie con Drac, Johnny e Mavis

Il nuovo capitolo di una delle più amate e popolari serie cinematografiche d'animazione degli ultimi anni debutterà nei cinema italiani il prossimo due settembre. Ecco il trailer di Hotel Transylvania 4.

Debutterà nei cinema italiani il 2 settembre 2021 Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto capitolo di una delle più amate e popolari serie cinematografiche d'animazione degli ultimi anni.

Hotel Transylvania 4 racconta una nuova avventura di Drac (nuovamente doppiato da Claudio Bisio), sua figlia Mavis, suo genero Johnny e della simpatica combriccola di mostri di questa saga targata Sony Pictures Animation e nata dalla fantasia di Genndy Tartakovsky, qui sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre alla regia ci sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, provenienti da serie animate originali come DC Super Hero Girls, SpongeBob SquarePants e Pinguini di Madagascar.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso - Trailer e trama ufficiali del film