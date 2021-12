Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso in streaming su Prime Video - Il trailer del film animato

News Cinema

Debutta il 14 gennaio sulla piattaforma di Amazon il quarto e ultimo capitolo del popolarissimo franchise d'animazione ideato da Genndy Tartakovsky. Ecco il trailer italiano ufficiale di Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso.

Anche Dracula va in streaming: Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo del popolarissimo franchise animato ideato da Genndy Tartakovsky debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 14 gennaio 2022. E quello che trovate qui di seguito è il trailer italiano ufficiale del film.

Sceneggiato da Amos Vernon & Nunzio Randazzo e Genndy Tartakovsky (anche produttore), questo quarto Hotel Transylvania è diretto da Derek Drymon e Jennifer Kluska, e conta su voci originali di Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell e Asher Blinkoff, mentre quelle italiane sono di Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudia Catani, Angelo Maggi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti, Claudio Bisio, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dal Fabbro, Stefanella Marrama, Emma Puccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi, Alice Labidi.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso - trailer e trama del film