Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, il poster ufficiale!

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto capitolo della serie animata prossimamente su Prime Video in streaming, si mostra con un nuovo poster.

Il 14 gennaio 2022 sbarcherà su Prime Video il quarto e ultimo capitolo di una saga animata amatissima: Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso, ancora realizzato dalla Sony Pictures Animation e ora introdotto dal simpatico nuovo poster che vedete qui in basso. Ma di cosa parla questo Hotel Transylvania 4? Cosa succede questa volta a Drac, Mavis e ai loro amici?

Hotel Transylvania 4, Uno scambio tra umani e mostri!