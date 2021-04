Hotel Transylvania 4: nell'attesa, c'è un corto gratuito!

News Cinema

Hotel Transylvania 4 arriva quest'estate, ma la Sony Pictures Animation ci fa già divertire gratis con un cortometraggio esilarante! Il protagonista è il "cucciolo" Tinkles...

Siete pronti per Hotel Transylvania 4, che in originale s'intitola Hotel Transylvania: Transformania e uscirà in estate? Se vi siete distratti, avete tempo di recuperare con l'aiuto del cortometraggio Monster Pets, da poco pubblicato gratuitamente dalla Sony Pictures Animation su YouTube: vede Drac cercare di placare l'insaziabile sete di gioco dell'enorme "cucciolo" Tinkles. L'unica maniera di contenerlo sarebbe piazzargli davanti un cucciolo altrettanto mostruoso, così Drac si dedica a qualche esilarante e surreale esperimento... Il corto qui embeddato è in inglese, ma non c'è molto da capire, quindi pensiamo possiate seguirlo ugualmente: come curioso dietro le quinte, la voce originale di Dracula qui non è del titolare Adam Sandler ma di Brian Hull. Una sostituzione curiosa, che speriamo non sia confermata per il lungometraggio, che peraltro ha subito già un terremoto al timone, perché la regia è passata dal titolare Genndy Tartakovsky (comunque ancora sceneggiatore ed executive producer) alla sua collaboratrice Jennifer Kluska e all'ex-DreamWorks Derek Drymon, registi anche di questo corto.

Hotel Transylvania 4 sarà nelle sale americane dal 23 luglio: attendiamo trepidanti una data per l'Italia.