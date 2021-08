Hotel Transylvania 4: accordo tra Sony e Amazon per un'esclusiva del film su Prime Video

News Cinema

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso, il quarto film della saga animata, molto probabilmente salterà le sale cinematografiche per andare direttamente in streaming su Prime Video.

Stando a quanto riporta il magazine americano Variety, la Sony Pictures Animation sarebbe vicina a un accordo con Prime Video che vuole garantirsi l'esclusiva di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Il servizio streaming è pronto a pagare 100 milioni di dollari per il quarto capitolo della fortunata saga di animazione che renderebbe disponibile sulla propria piattaforma a livello mondiale. Il film è stato programmato per l'uscita nei cinema il 1° ottobre, ma la risalita dei contagi Covid dovuti alla variante Delta che negli Stati Uniti rappresenta un serio problema per le persone non vaccinate, ha costretto la Sony a esplorare uscite alternative a quella cinematografica anche, e soprattutto, perché quello del film è un pubblico di famiglie con bambini.

Non avendo un proprio servizio streaming, la Sony precedentemente ha chiuso accordi con diversi operatori come Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max e lo stesso Prime Video. In Italia i film Sony sono distribuiti dalla Warner Bros. Le due società avevano collocato l'uscita nei cinema italiani di Hotel Transylvania 4 al 9 settembre, ma il film uscirebbe dal calendario cinematografico qualora l'accordo andasse in porto.

Diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso racconta una nuova storia con gli stessi adorati protagonisti. Il "raggio mostrificatore" di Van Helsing perde improvvisamente il controllo e Drac e i suoi amici assumo le sembianze di esseri umani, mentre Johnny si trasforma in un mostro. Drac non ha più i suoi poteri, Johnny invece è contento di essere finalmente un mostro. I due s'impegneranno per risolvere insieme il problema il prima possibile. Grazie a Mavis e il buffo aiuto del nuovo "gruppo di umani", Drac cercherà di riportare tutto alla normalità, prima che sia troppo tardi e che la metamorfosi diventi definitiva. Anche in questo quarto capitolo, Claudio Biso tornerà a prestare la voce al personaggio di Drac.