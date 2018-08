Hotel Transylvania 3 trionfa al boxoffice italiano del weekend

Uscito in Italia da cinque giorni, Hotel Transylvania 3, in cui Genndy Tartakovsky riporta l'amatissima combriccola mostruosa sui nostri schermi, ha già totalizzato 5.030.000 euro al boxoffice italiano del weekend. In altre parole, l'impasse estiva giunge al termine e si ricomincia a ragionare su incassi all'altezza dei primi posti in classifica. Costata 80 milioni di dollari, l'ultima fatica della Sony Pictures Animation è arrivata a incassarne in tutto il mondo 460, per ora in linea con i precedenti capitoli della saga.

Scende dunque dalla prima alla seconda posizione il cinecomic Ant-Man and the Wasp, secondo assolo del supereroe Marvel, interpretato da Paul Rudd affiancato da Evangeline Lilly. A questo giro porta a casa 810.000 euro, raggiungendo in Italia 3.730.000. Nel mondo al momento ha già superato il predecessore Ant-Man, 544 contro 519 milioni di dollari.

Entra al terzo posto la commedia Come ti divento bella con Amy Schumer, convinta nella storia di avere il fascino di una top model. La partenza è da 890.000 euro (in cinque giorni).