Hotel Transylvania 3 - La mongolfiera di Drac: il video finale

In occasione dell'uscita del nuovo film Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, dal 22 agosto al cinema, una incredibile mongolfiera formato speciale dedicata a Drac, l'amatissimo personaggio della saga di successo animata, ha viaggiato lungo la nostra penisola facendo tappa nelle principali località balneari italiane.

Il progetto "Summer Tour Hotel Transylvania 3", realizzato dall'agenzia creativa Way To Blue Italia per Warner Bros.Entertainment Italia ha portato Drac e la strampalata famiglia di mostri in viaggio dal Giffoni Film Festival il 27 luglio, fino all'ultima tappa a Riccione il 2 agosto passando per Ostia (29 luglio) e Viareggio (31 luglio), registrando uno straordinario successo. Più di 50.000 persone hanno potuto ammirare la mongolfiera nei cieli della loro città e più di 5.000 sono state le famiglie fortunate a vivere l'esperienza di salire a bordo della mongolfiera di Drac, davanti agli occhi increduli dei passanti.



Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Mongolfiera di Drac: Video Finale - HD

Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, Drac decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva.

Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet alle insolite escursioni.

Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.



Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD