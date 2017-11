Hotel Transylvania 3: è arrivato il trailer in italiano!

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa arriverà nelle nostre sale ad agosto del 2018: dopo il poster non possiamo che offrirvi il primo trailer italiano del sequel firmato ancora da Genndy Tartakovsky.





Nella storia vi ricordiamo che Dracula viene a sorpresa coinvolto da sua figlia Mavis in una crociera, per rilassarsi: è piuttosto difficile, ma quando il nostro vampiro preferito sarà sedotto dalla misteriosa donna capitano della nave, sarà Mavis a doversi preoccupare del babbo, per la prima volta...



Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del gruppo si unisce a loro in crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.