Hotel Artemis: clip in italiano del film con Jodie Foster, Dave Bautista e molti altri

Il film è ambientato in una Los Angeles del futuro con tafferugli ovunque e uno strano pronto soccorso.

Dal 1° agosto al cinema inizierà una notte dell'anno 2028 in cui le strade del centro di Los Angeles saranno tutte bloccate a causa di tafferugli. Le forze di polizia della città respingeranno violentemente i manifestanti, tutti tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua pulita. Questo scenario infernale è l'incipit del film Hotel Artemis, scritto e diretto da Drew Pearce, un action thriller ambientato in un futuro e con un cast ragguardevole. Tra i protagonisti figurano Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista, Jeff Goldblum e Zachary Quinto.

Nella clip che vedete qui sotto alcuni criminali cercano di entrare in una sorta di Pronto Soccorso a loro riservato, ma a quanto pare non tutti hanno il chip di riconoscimento funzionante. Più in basso il trailer di Hotel Artemis (dal 1° agosto al cinema).



Hotel Artemis: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD