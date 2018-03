Hostiles - Ostili: una clip in anteprima esclusiva del western con Christian Bale e Rosamund Pike

Presentato in prima mondiale al Telluride Film Festival, e poi scelto come film d'apertura della Festa del Cinema di Roma del 2017, Hostiles - Ostili debutterà finalmente nei cinema italiani il 22 marzo, distribuito da Notorious Pictures.

Diretto dallo Scott Cooper di Crazy Heart e Black Mass, il film è un western che guarda a quella stagione del genere, arrivata alla fine degli anni Sessanta, in cui Hollywood usciva dal facile dualismo cowboy buoni contro indiani cattivi per ragionare criticamente su quanto avvenuto e offrire il punto di vista dei nativi americani, colonizzati e sterminati senza pietà.

Di Hostiles, infatti, è protagonista un baffuto Christian Bale nei panni di un capitano dell'esercito veterano delle guerre indiane che, a dispetto dell'odio che prova per il popolo che gli ha ucciso decine e decine di suoi amici e commilitoni, viene obbligato dai suoi superiori a scortare un anziano e malato capo Cheyenne e la sua famiglia dal forte del New Mexico dove è tenuto prigioniero fino alle sue terre natali, nel Montana.

Ovviamente il viaggio sarà l'ocassione per l'uomo bianco di rivedere le sue posizioni e i suoi pregiudizi, attraverso una complessa, tortuosa e appassionante catena di eventi: ma all'inizio, dominerà la tensione, come ci testimonia questa clip italiana di Hostiles che vi offriamo in anteprima esclusiva.

Hostiles - Ostili: Clip italiana in esclusiva - HD

Oltre a Bale, nel cast del film troviamo Wes Study, Rosamund Pike, Ben Foster, Jesse Plemons, Stephen Lang, Q'Orianka Kilcher, Adam Beach, Rory Cochrane e perfino il Timothée Chalamet di Chiamami col tuo nome.