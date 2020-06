Horrorstör: in preparazione una horror comedy dal romanzo ispirato a un celebre brand svedese di mobili

News Cinema

Dal romanzo di Grady Hendrix Horrorstör, in preparazione alla New Republic una horror comedy ispirata a e da un celerrimo brand svedese di mobili che si chiama Orsk.

New Republic, lo Studio che ha prodotto 1917 di Sam Mendes, ha un altro progetto all'orizzonte. Ha infatti acquisito i diritti del romanzo di Grady Hendrix "Horrorstör", pubblicato nel 2013 e incentrato su un negozio stregato, appartenente a un brand svedese di mobili (sì, è ispirato a quel mobilificio, come è evidente dal titolo e dalla copertina del libro, anche se per ovvi motivi ha un nome diverso). Si tratta di un horror comedy, che lo Studio intende trasformare in film. Questa la dichiarazione dell'autore:

Ho scritto Horrorstör perché fosse contemporaneamente horror e divertente e per rendere omaggio ai guerrieri della vendita al dettaglio che riempiono i nostri scatoloni. Avere l'opportunità di trasporre il mio romanzo in film è un sogno che si realizza. Non potrei essere più elettrizzato di poter prendere il pubblico e intrappolarlo con me di notte in quell'inferno di mobili da montare che è Orsk: la casa stregata definitiva, piena di infinite corsie, fantasmi assassini e incomprensibili nomi simil scandinavi.

Il romanzo di Hendrix - che sembra molto divertente e non ci risulta sia stato pubblicato in Italia - è ambientato a Cleveland, in Ohio, dove alcuni impiegati del negozio appartenente alla catena Orsk fanno esperienze di strani fenomeni sul luogo di lavoro. Ogni mattina, all'arrivo, trovano le librerie Kjerring distrutte, le coppe di vetro Glans rotte e gli armadi Liripip sfondati. Le telecamere non registrano niente di anomalo e i dirigenti del negozio vanno nel panico per via del conseguente calo nelle vendite. Per svelare il mistero, tre commessi si offrono volonari per coprire un turno dal tramonto all'alba. Nel bel mezzo della notte, mentre pattugliano gli enormi spazi del luogo per indagare sull'origine di strani rumori e apparizioni, scoprono degli orrori che sfidano la loro stessa immaginazione.

Non è la prima volta che Hollywood dimostra interesse per il romanzo di Hendrix: nel 2015 la Fox e la AMC avevano opzionato i diritti per trarne una serie tv, mai materializzata. Ma stavolta sembra davvero la volta buona. L'autore, che ha scritto altri libri di genere, non è nuovo nemmeno alla scrittura per il cinema: l'anno scorso ha scritto la sceneggiatura di Satanic Panic, con Rebecca Romjin e Jerry O'Connell.

Se per qualcuno di noi andare a fare spese in quegli enormi spazi coi mobili montati in bella vista è già sinonimo di stress e confusione, pensando a quel che ci aspetta una volta che li avremo portati a casa, di sicuro lo sarà probabilmente anche di più dopo aver letto, o visto Horrorstör.