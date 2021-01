Horizon Line: Allison Williams nell'adrenalinico trailer del film di sopravvivenza ad alta quota

News Cinema

Allison Williams e Alexander Dreymon sono i protagonisti di Horizon Line, un thriller ambientato a bordo di un aereo senza pilota. Del film è appena arrivato il trailer.

Allison Williams, che ricordiamo nella serie tv Girls e nell’horror Scappa - Get Out è la protagonista femminile di un film super adrenalinico che parla di terrore e panico ad alta quota. Il thriller Horizon Line racconta infatti la sventurata vicenda di una coppia (formata appunto dalla Williams e da Alexander Dreymon) che si ritrova senza pilota mentre vola sopra l’Oceano con un piccolo aereo. Ovviamente nessuno dei due sa pilotare il mezzo e quello che sembrava un viaggio di piacere si trasforma per i nostri eroi nel peggiore degli incubi.

Il copione di Horizon Line è di Josh Campbell e Matthew Stuecken, che poi sono due degli sceneggiatori a cui dobbiamo 10 Cloverfield Lane, il che è garanzia di qualità e soprattutto di incredibile tensione. La regia, invece, è di un certo Mikael Marcimain, che viene dalla Svezia e si è diviso fra cinema e tv. Infine, il terzo protagonista del film (il pilota con l’attacco cardiaco) è Keith David.

Di Horizon Line, disponibile negli Stati Uniti on demand, è appena uscito il trailer. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale.

Dai creatori di 10 Cloverfield Lane e Paradise Beach - Dentro l’incubo, Horizon Line è una tesa storia di sopravvivenza che racconta dei due ex fidanzati Sara e Jackson, che raggiungono nuove vette di paura a bordo di un areo Cessna monomotore. Il loro sarebbe dovuto essere un normalissimo volo di 99 minuti verso l’isola tropicale dove si sposerà un amico comune, ma, pochi minuti dopo il decollo, il pilota muore per un attacco di cuore, lasciando Sara e Jackson senza la minima idea su dove si trovino, senza possibilità di comunicare con nessuno e senza istruzioni su come far atterrare l’aereo. Con davanti soltanto chilometri e chilometri di Oceano e di cielo in ogni direzione, e una spaventosa tempesta che sta per inghiottirli, Sara e Jackson hanno una sola possibilità, e non esiste una via di ritorno.