Hong Kong Express e gli altri film di Wong Kar Wai in arrivo in sala, dopo il successo di In The Mood For Love

Hong Kong Express in sala a partire dal 24 maggio. Un altro gioiello di Wong Kar Wai riproposto nei cinema dopo il grande successo di In The Mood For Love.

Dopo il successo in sala di In The Mood For Love in versione restaurata che, in sole due settimane, ha superato i 120.000 euro di incasso al botteghino, sempre tra le prime tre posizioni come migliore media copia, Tucker Film porta in sala gli altri grandi successi di uno dei maggiori autori contemporanei, sei titoli che hanno fatto la storia del cinema, veri e propri manifesti della nouvelle vague hongkonghese di fine anni Novanta: Hong Kong Express, Happy Together, Angeli perduti, Days of being wild, As tears go by.

Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar Wai in versione restaurata, questo il titolo della rassegna, "diventa anche e soprattutto l'occasione per celebrare il cinema al cinema, considerando che tutti i titoli sono stati restaurati con un lavoro meticoloso curato dallo stesso regista, e per far conoscere Wong Kar Wai alle nuove generazioni." La rassegna coinvolge già una ventina di città e proseguirà per tutta l'estate in sala e in arena, a partire dal 24 maggio a Milano, Ancona, Bergamo, Cesena, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Torino, Trieste, Udine Verona, e dal 27 maggio a Roma, Firenze, Mantova Parma, Perugia.

Occasione per un commento doveroso da parte di Wong Kar Wai, che ha detto, “Ricordate quell’aforisma: nessun uomo cammina due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è lo stesso fiume e lui non è lo stesso uomo? Dall'inizio alla fine dei restauri, queste parole mi hanno aiutato a vedere l'intero progetto come l'opportunità di trasformare il lavoro del passato in un lavoro nuovo. E adesso vorrei invitare il pubblico a vivere questa esperienza assieme a me, ripartendo da zero, perché questi non sono più gli stessi film e noi non siamo più lo stesso pubblico.”.

"Rivedere sul grande schermo i film di Wong Kar Wai era un sogno che avevamo da sempre, come spettatori innamorati, prima ancora che come professionisti", dichiarano Sabrina Baraccetti e Thomas Bertacche di Tucker Film. "Così, quando abbiamo saputo del sontuoso progetto di restauro che il regista aveva in mente, abbiamo subito iniziato a credere che il sogno potesse avverarsi! Essere i distributori di questi capolavori senza età, in un formato che li protegge dalle ferite del tempo, restituisce ancora più significato al nostro mestiere. E aver raggiunto il pubblico nelle sale appena riaperte, dopo mesi buio, è qualcosa che rimarrà per sempre nella storia della Tucker Film."