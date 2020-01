Honey Boy: il trailer del film autobiografico scritto e interpretato da Shia LaBeouf

News Cinema

Presentato in prima mondiale a Sundance, e in prima italiana alla Festa del Cinema di Roma, debutterà nei cinema il prossimo 27 febbraio distribuito da Adler Entertainment.

Si chiama Honey Boy ed è un film scritto e interpretato da Shia LaBeouf, nel quale l'attore americano ha raccontato la sua infanzia tormentata di attore-bambino alle prese con un padre inaffidabile e alcolizzato. Diretto dalla regista Alma Har’el, uno dei nomi più affermati a livello internazionale nel mondo del videoclip musicale, Honey Boy debutterà nei cinema italiani il prossimo 27 febbraio distribuito da Adler Entertaiment, che ne ha appena diffuso il trailer italiano.



Honey Boy: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Honey Boy è stato presentato in prima mondiale al Sundance del 2019, ottenendo il Premio Speciale della Giuria, mentre lo scorso ottobre ha avuto la sia prima italiana alla Festa del Cinema di Roma.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con film come i primi tre film della saga di Transformers, Indiana Jones e il teschio di cristallo, e i due Nimphomaniac di Lars Von Trier, solo per citarne alcuni, le intemperanze caratteriali del giovane attore avevano finito per l'oscurarne il talento.

È stato allora che, in seguito a un periodo di riabilitazione impostogli da un tribunale, LaBeouf ha iniziato con l'aiuto di un terapista a fare i conti col suo passato fatto di tanti traumi, arrivando a scrivere questo copione, in cui racconta proprio la storia appena tratteggiata.

Il risultato è quello di un film intenso e sentito, umano, complesso e sincero, di cui potete leggere già la nostra recensione.