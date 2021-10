Home Sweet Home Alone: lo scatenato trailer del remake di Mamma, ho perso l'aereo

News Cinema

Sono finalmente arrivate le prime immagini di Home Sweet Home Alone, rifacimento del classico Mamma, ho perso l'aereo. Al posto di Macauley Culkin troviamo un agguerrito Archie Yates. Il film debutta il 12 novembre su Disney+.

Home Sweet Home Alone è il remake di Mamma, ho perso l'aereo, celeberrima commedia di Chris Columbus del 1990 interpretata da un giovanissimo e straordinario Macauley Culkin. Nonostante lo scetticismo generale, il film è stato girato, montato, debutterà su Disney+ il prossimo 12 novembre ed è anche uscito il trailer, che prontamente vi facciamo vedere.

Protagonista di Home Sweet Home Alone è il paffutello Archie Yates, che abbiamo visto in Jojo Rabbit di Taika Waititi. A giudicare dal trailer, il ragazzo è davvero pestifero e fa morire dal ridere con il suo accento perfettamente british. Quanto ai due furfanti che vogliono rubare dentro la sua casa, e che sono un uomo e una donna, sono due ladri piuttosto imbranati e quindi subiranno le giuste angherie del ragazzino, a cui non pare vero di essere stato lasciato a casa da solo. Com'è naturale, la vicenda è stata attualizzata, e siamo nel 2021.

Home Sweet Home Alone è diretto da Dan Mazer, e nel cast troviamo anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell. Ecco dunque il trailer e una breve sinossi del film. Ricordiamo che Mamma, ho perso l'aereo, sceneggiato dal grandissimo John Hughes, ha incassato globalmente oltre 476 milioni di dollari e ha avuto due sequel. Soltanto il primo, Mamma, ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York, conservava sia Chris Columbus che Macauley Culkin.

Max Mercer è un ragazzino dispettoso e intraprendente che è stato lasciato a casa dalla sua famiglia che è partita per il Giappone. Così, quando una coppia sposata che desidera di rientrare in possesso di un cimelio di famiglia di inestimabile valore punta la casa dei Mercer, tocca a Max proteggerla dagli invasori, e il ragazzo farà tutto ciò che gli è umanamente possibile per tenerli alla larga. Seguono peripezie comiche di dimensioni epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è posto migliore della sua casa dolce casa.