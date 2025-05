Home: il trailer ufficiale del film horror con Pete Davidson

News Cinema

Debutta alla fine di luglio negli USA questo nuovo film del regista di The Purge. Ecco trailer e trama di Home.

Pete Davidson , uno dei volti più noti del Saturday Night Live, è il protagonista di un film nel quale non c'è davvero niente da ridere: si tratta dell'horror intitolato Home, nuova creazione del James DeMonaco che ha firmato la popolare serie di The Purge.

La trama è quella che vede protagonista Max, un ventenne ribelle e problematico che viene condannato a svolgere dei servizi sociali in una cara di riposo per anziani. Nella struttura, apparentemente tranquilla, c'è un inaccessibile quarto piano a cui solo pochi possono accedere e che ospita pazienti che richiedono "cure speciali". Ovviamente Max non si accontenterà delle spiegazioni ufficiali e inizierà a indagare, scoprendo segreti terrificanti che metteranno a repentaglio la sua vita e quella degli altri ospiti della casa di riposo, e che avranno collegamenti inaspettati con il suo passato.

Al fianco di Davidson nel cast del film troviamo anche John Glover e Bruce Altman. Ecco il trailer ufficiale di Home.

Home: trailer ufficiale del film horror