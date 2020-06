Hollywood riparte il 12 giugno nonostante l’imperversare della pandemia

News Cinema

Nella Contea di Los Angeles le lavorazioni potranno riprendere, ma è abbastanza improbabile che i ciak vengano battuti prima dell'inizio di luglio.

E’ ufficiale: domani, venerdì 12 giugno, Hollywood può rimettersi all'opera. La fabbrica dei sogni riapre i battenti e le lavorazioni, negli studios o in location esterne ma non troppo lontane, riprendono. Nonostante Los Angeles sia la città californiana con il più alto numero di positivi al Coronavirus, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha annunciato che si potrà ricominciare a dire "ciak, si gira!", "motore!", "azione!". Ovviamente bisognerà stare molto attenti, come ha sottolineato Barbara Ferrer, il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della contea di Los Angeles, dove martedì i nuovi casi ammontavano a 1275 e si contavano 61 morti: "Non siamo affatto usciti dalla foresta, siamo ancora in mezzo alla foresta e il rischio è ancora molto alto. So quanto le persone siano desiderose di ricominciare a partecipare agli eventi, ma questo non fa parte del nostro ordine del giorno né di quello del resto dello stato".

Il Governatore della California Gavin Newsom ha invece dichiarato che si aspetta un aumento dei casi positivi proprio in conseguenza della ripartenza dell'industria del cinema, ma che rispetto ai mesi scorsi la situazione è decisamente migliorata e "centinaia di milioni di mascherine" sono a disposizione delle persone.

Come sappiamo, già da un po’ circola un documento su cui sono indicate tutte le misure da rispettare e le regole a cui obbedire quando si gira un film, ma sembra che i rappresentanti dei sindacati della varie categorie di lavoratori del settore non le abbiano ancora sottoscritte. E’ quindi probabile che si resterà fermi fino all'inizio di luglio. Nel frattempo, a Los Angeles i ristoranti e i parrucchieri hanno nuovamente alzato la saracinesca dalla settimana scorsa.