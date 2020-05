Hollywood gira un film sfidando il Coronavirus col produttore Jason Blum

News Cinema

Jason Blum, producer mago del basso costo, si sta accordando con la Universal per un esperimento: girare rispettando i protocolli di sicurezza per il Covid-19.

Noi siamo immersi nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e il mondo dello spettacolo vive le difficoltà che sappiamo: la ripartenza del cinema a Hollywood avrebbe un valore psicologico non indifferente. Ci stanno seriamente provando due realtà di assoluto rilievo: la Universal Pictures e la Blumhouse, casa di produzione di film a bassissimo budget, gestita da un uomo dalle mille risorse, il producer Jason Blum. Per chi non lo conoscesse, è la persona dietro al rilancio di Shyamalan con The Visit e Split, nonché lo scopritore del Jordan Peel autore con Scappa - Get Out e Noi.

La Universal si è rivolta a lui per un delicato esperimento: avviare le riprese di un film da appena 6.500.000 di dollari, cominciando quindi in piccolo, rispettando tutti i protocolli di sicurezza, con un piano di battaglia delicatissimo. Le riprese si svolgerebbero tutte in studio, sanificato, mentre la troupe e gli attori vivrebbero in un hotel accanto, in totale monitoraggio (si presume, anche con tamponi e test sierologici effettuati), per tutta la durata della lavorazione. L'operazione prevede un altro passo assai rischioso: la Universal si prenderebbe la responsabilità di eventuali contagi, pagando danni e spese mediche, senza copertura assicurativa! Il problema principale è infatti nella limitata, se non nulla, disponibilità da parte delle compagnie assicurative nel coprire i rischi del contagio, almeno in questo momento. Tutto questo avverrà però senza fretta: la preproduzione procede lentamente e valutando ogni aspetto con cura, come conferma una fonte interna.

La Blumhouse e la Universal non procederanno con i piani finché non avremo l'ok dalla città, dalla contea e dagli ufficiali sanitari. Nessun aspetto di questa preproduzione viene eseguito nello studio stesso. Un piccolo team di cineasti ed executive dello studio stanno al momento lavorando su questi piani in remoto. La sicurezza di tutte le persone coinvolte è un'enorme priorità, e nessuno vuole affrettare i tempi.